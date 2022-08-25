Ekiplerin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin Ümit Ş. ve Bircan C. olduğu belirlendi.

Bursa 'da bir camiden monitör olarak kullanılan televizyonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.