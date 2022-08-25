Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

25.08.2022 15:24
Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da bir camiden monitör olarak kullanılan televizyonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bir camiden monitör olarak kullanılan televizyonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesindeki Yeşilova Merkez Camisi'nden televizyonun çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin Ümit Ş. ve Bircan C. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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