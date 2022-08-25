Bursa'da bir camiden monitör olarak kullanılan televizyonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmangazi ilçesindeki Yeşilova Merkez Camisi'nden televizyonun çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin Ümit Ş. ve Bircan C. olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika