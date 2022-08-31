Bursa'da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı: Alevler içindeki restoran kamerada - Son Dakika
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Bursa'da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı: Alevler içindeki restoran kamerada

31.08.2022 03:37
Bursa'da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı: Alevler içindeki restoran kamerada

Bursa'da bir çiftlikte bulunan restoran binası alev alev yandı.

Bursa'da bir çiftlikte bulunan restoran binası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesinde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında meydana geldi. İddiaya göre Salim U. ile ortağı S.Y aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine S.Y gece saatlerinde gelerek, S.U'ya ait çiftliğin restoran kısmını ateşe verdi. Restoranın yandığını gören çiftlik çalışanları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı restoran, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan, kullanılamaz hale gelen restoranda alevlerden ya da dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, polis ekipleri restoranın kundaklandığı iddia edildiği S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı: Alevler içindeki restoran kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı: Alevler içindeki restoran kamerada - Son Dakika
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