Adrese operasyon düzenleyen ekipler, damlama sulama sistemiyle bakımı yapılan 476 kök Hint keneviri ve 6 kilo 740 gram kubar esrar ele geçirdi.

Bursa 'nın İznik ilçesindeki bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, ekili ve kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu.

Son Dakika › Güncel › Bursa'da bir çiftlikte ekili ve kurumaya bırakılmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?

5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı

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