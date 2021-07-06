Son dakika... Bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Bursa'da, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Bursa'da, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde evinin önünde oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edilen M.Ö, mahalle sakinleri tarafından darbedildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika... Bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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