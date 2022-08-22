Çorbacıda yan bakma kavgası sokağa taştı, acımasızca saldırdılar - Son Dakika
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Çorbacıda yan bakma kavgası sokağa taştı, acımasızca saldırdılar

22.08.2022 09:31
Çorbacıda yan bakma kavgası sokağa taştı, acımasızca saldırdılar

Bursa'da bir çorbacıda yan bakma tartışması sonrası 2 grup sokakta kavgaya tutuştu.

Bursa'da bir çorbacıda yan bakma tartışması sonrası 2 grup sokakta kavgaya tutuştu. Kameraya yansıyan kavga sonrası bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda yemek yiyen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan biri diğerini acımadan darp etti. Diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
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Eğlence mekanı çıkışı meydan muharebesini andıran kavga kamerada Eğlence mekanı çıkışı meydan muharebesini andıran kavga kamerada Akrabaların silahlı kavgası kamerada Akrabaların silahlı kavgası kamerada
Kaynak: İHA

kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorbacıda yan bakma kavgası sokağa taştı, acımasızca saldırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorbacıda yan bakma kavgası sokağa taştı, acımasızca saldırdılar - Son Dakika
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