Bursa'da bir depoda 10 bin litreye yakın kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 10 bin litreye yakın kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İrfaniye Mahallesi Sülüklü mevkisindeki tavuk kümesi görünümlü bir depoda, kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemelerin depolandığını tespit etti.

Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 bin 464 litre şarap, 165 litre votka, 17 bin 858 litre etil alkol ve 4 bin 500 adet içki aroması ele geçirdi.

Operasyonda B.S, S.K, B.İ. ve A.G.K. gözaltına alındı.