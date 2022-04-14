Bursa'da bir dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı - Son Dakika

Bursa'da bir dilencinin üzerinde 26 bin lira ve market çekleri ele geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde çöp kenarında ekmek yiyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, yaşlı kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü.

Kadının üst aramasında 26 bin 300 lira nakit para ve 9 market alışverişi çeki bulundu.

Para ve çeklerle ilgili tutanak düzenlenirken kadına idari para cezası uygulandı.