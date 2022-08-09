Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde geçen günlerde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem oldu.
Mehmet Y.'ye kadın iç çamaşırı giydiren arkadaşları, boynuna da tasma taktı. O anlar, düğüne katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek, sosyal medyada paylaşıldı.
Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da yapılan bir düğünde şaşkınlık yaratan görüntüler! Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar - Son Dakika