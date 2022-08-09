Bursa'da yapılan bir düğünde şaşkınlık yaratan görüntüler! Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar - Son Dakika
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Bursa'da yapılan bir düğünde şaşkınlık yaratan görüntüler! Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar

09.08.2022 12:33

Bursa'da yapılan bir düğünde ortaya çıkan manzara büyük şaşkınlık yarattı. Arkadaşları, damada kadın iç çamaşırı giydirip, boynuna tasma taktı. Damat Mehmet Y. ise mahallelerinde bu tarz bir şaka geleneği olduğunu söyledi.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde geçen günlerde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem oldu.

KADIN ÇAMAŞIRI GİYDİRİP TASMA TAKTILAR

Mehmet Y.'ye kadın iç çamaşırı giydiren arkadaşları, boynuna da tasma taktı. O anlar, düğüne katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

GELENEK SAVUNMASI YAPTILAR

Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.

YORUMLAR (1)
  • Metin Tank: ne gelenegi utanmazlar.hangi ülkede yaşıyorsunuz.ananızdan karınızdan damı utanmıyorsunuz hale bak Cevap Yaz 38 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: DHA

Akçalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da yapılan bir düğünde şaşkınlık yaratan görüntüler! Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da yapılan bir düğünde şaşkınlık yaratan görüntüler! Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar - Son Dakika
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