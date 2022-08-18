Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı

18.08.2022 09:30
Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eczaneye giren hırsız, sadaka kutusu ve cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kalfa polise haber vererek hırsız hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nilüfer ilçesinde bulunan bir eczaneye sabah saatlerinde giren hırsız tezgahta kimsenin olmamasından faydalanarak sadaka kutusu ve cep telefonunu saniyeler içinde çalarak ortadan kayboldu.

KALFA, ÇAY DEMLEMEK İÇİN ARKA BÖLÜME GEÇTİĞİ SIRADA HIRSIZ FIRSATI YAKALADI

Eczacı kalfası Hasan Kahraman, sabah 08: 00 çalıştığı eczanesini açarak arkada bulunan mutfak bölümüne çay demlemek için geçti. Eczanenin yanından geçen hırsız içeride kimsenin olmadığını fırsat bilerek tezgahta bulunan sadaka kutusu ve cep telefonunu saniyeler içinde çalarak işyerinden çıktı. Tezgaha geri dönen eczacı kalfası cep telefonu ve sadaka kutusunun yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını izlediğinde çalındığını gördü. Hemen polise haber vererek hırsız hakkında suç duyurusunda bulundu.

BURADA İLK DEFA HIRSIZLIK OLAYI GERÇEKLEŞTİ

13 yıldır çalıştığı eczanede ilk defa hırsızlık olayı gerçekleştiğini ifade eden Hasan Kahraman, "Sabah eczaneye gelerek açtım, arka tarafa geçtim, işlerimi bitirip tezgaha geldiğimde cep telefonu ve sadaka kutusunun yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kamerasını izlediğimde dükkana giren bir kişi tarafından çalındığını gördüm. Burada ilk defa bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Kanuni yaptırımların artmasını, hırsızlara caydırıcı ceza verilmesini ve yargılamaların kısa sürmesini istiyoruz. Umarım yetkililer bu durumlara çözüm bulur" serzenişinde bulundu.

Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı
Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı
Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı
Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı
YORUMLAR
500
Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret Bursa'dan Hong Kong'a yaban mersini ihracatı Bursa'dan Hong Kong'a yaban mersini ihracatı
Kaynak: İHA

Hasan Kahraman, Nilüfer, Bursa, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:14 Döviz piyasaları dalgalanıyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
11:02 Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var
10:55 Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti
11:26 Bekçiyi ısıran köpeğe 2 gün gözaltı! Trabzon'da Gecenin Kartalları ile gençler arasında laf atma kavgası çıktı!
10:48 Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret
10:50 Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın fiyatları değişkenlik gösteriyor
10:49 Genç erkeklerle birlikte olmak için ülkeye gelen yaşlı İngiliz kadın turistlere Gambiya'dan tepki geldi
10:08 Belediye çalışanları maaşlarına yapılan zam sonrası belediye başkanıyla omuz omuza halay çekti
10:01 Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteciler için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı
09:58 Bıçakla marketi soyan zanlıdan ilginç savunma! Suçluluk duygusunu anlamak için yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 11:34:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement