Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı

Nilüfer ilçesinde bulunan bir eczaneye sabah saatlerinde giren hırsız tezgahta kimsenin olmamasından faydalanarak sadaka kutusu ve cep telefonunu saniyeler içinde çalarak ortadan kayboldu.

KALFA, ÇAY DEMLEMEK İÇİN ARKA BÖLÜME GEÇTİĞİ SIRADA HIRSIZ FIRSATI YAKALADI

Eczacı kalfası Hasan Kahraman, sabah 08: 00 çalıştığı eczanesini açarak arkada bulunan mutfak bölümüne çay demlemek için geçti. Eczanenin yanından geçen hırsız içeride kimsenin olmadığını fırsat bilerek tezgahta bulunan sadaka kutusu ve cep telefonunu saniyeler içinde çalarak işyerinden çıktı. Tezgaha geri dönen eczacı kalfası cep telefonu ve sadaka kutusunun yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını izlediğinde çalındığını gördü. Hemen polise haber vererek hırsız hakkında suç duyurusunda bulundu.

BURADA İLK DEFA HIRSIZLIK OLAYI GERÇEKLEŞTİ

13 yıldır çalıştığı eczanede ilk defa hırsızlık olayı gerçekleştiğini ifade eden Hasan Kahraman, "Sabah eczaneye gelerek açtım, arka tarafa geçtim, işlerimi bitirip tezgaha geldiğimde cep telefonu ve sadaka kutusunun yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kamerasını izlediğimde dükkana giren bir kişi tarafından çalındığını gördüm. Burada ilk defa bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Kanuni yaptırımların artmasını, hırsızlara caydırıcı ceza verilmesini ve yargılamaların kısa sürmesini istiyoruz. Umarım yetkililer bu durumlara çözüm bulur" serzenişinde bulundu.