Engellinin akülü aracı çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Engellinin akülü aracı çalındı

19.03.2022 12:18

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, serebral palsi hastası Burcu Yıldız'ın (33) akülü engelli aracı çalındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, serebral palsi hastası Burcu Yıldız'ın (33) akülü engelli aracı çalındı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Şükran Yıldız (53), kızının akülü engelli aracını bina girişine bıraktı.

Sabah uyandığında aracın yerinde olmadığını fark eden Yıldız, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı parçalanmış halde evin yakınlarındaki bir arazide buldu. Zarar gören araç Yıldız'a teslim etti.

Öte yandan, engelli aracının çalınması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kağıt toplayan şüphelinin binaya girmesi ve engelli aracını aldıktan sonra uzaklaşması görüntülere yansıdı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Engellinin akülü aracı çalındı
Engellinin akülü aracı çalındı
Engellinin akülü aracı çalındı

YORUMLAR
500
Ünlü şarkıcı Fedon'un yeğenine hırsızlık şoku: 350 bin liralık motosikleti çalındı Ünlü şarkıcı Fedon'un yeğenine hırsızlık şoku: 350 bin liralık motosikleti çalındı BURCU'NUN ENGELLİ ARACINI ÇALIP PARÇALADILAR BURCU'NUN ENGELLİ ARACINI ÇALIP PARÇALADILAR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engellinin akülü aracı çalındı - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:48 İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak
12:45 Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
12:40 Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 13:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: Engellinin akülü aracı çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement