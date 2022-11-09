8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangın neden çıktı? Bursa'daki korkunç olayla ilgili kahreden detay

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 11 arasında değişen 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Değirmenönü Mahallesi'nde, kentte geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

BABA YANGIN SIRASINDA DIŞARIDAYMIŞ

Dört katlı binanın dükkanların üstündeki ilk katında saat 23.52'de itfaiyeye yangın ihbarının geldiğini belirten Canbolat, şöyle devam etti: "İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo üzücü. Bizleri hakikaten üzdü. İçeride 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk, biri anne. 8 çocuktan 6'sı buradaki aileye ait, ikisinin ise yeğenleri olduğunu tespit ettik. Baba dışarıda. Baba gelip yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. Daha sonra 112 ekiplerimiz onu devlet hastanesine kaldırmış. Sağlık durumu iyi. İçerideki yangında maalesef 9 Suriye kökenli insanımızı kaybettik. Ayrıca en üst katta oturan yine bir anne, baba ve çocuk, Suriye kökenli insanlarımız dumandan etkilenmiş. Onlar da 112 marifetiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumları iyi gözüküyor."

YANGIN, SOBADAN KAYNAKLI

Canbolat, yangının çıkış nedenine ilişkin de "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor." dedi. Yangına neden olduğu tahmin edilen sobanın bulunduğu odadaki eşyaların tamamen yandığı görüldü.

İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, bacanın tıkalı olmasından dolayı geri tepen duman önce 9 kişinin yattığı odaya doldu. Bu sırada uykuda olan Amina Eltaha Elmuse ve 6 çocuğu ile eşinin kardeşinin 2 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sobadan çıkan kıvılcımın yatağı tutuşturmasıyla da yangın çıktı.

"ÇOK BÜYÜK BİR ACI"

Bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Ölen çocukların doğum tarihlerinin 2011 ile 2021 arası olduğunu aktaran Aktaş, şunları söyledi: "Çocukların bir hareketi falan söz konusu değil. Çoğu yatar pozisyonda. Bunlar tabii hep tespitlerle ortaya çıkacak. Gaz sızıntısıyla beraber bir zehirlenmeyle... Çünkü baktığınızda bina çok büyük bir yangına maruz kalmamış. Bizim itfaiyeci arkadaşlarımız geldiklerinde ikinci kat tamamen ateş almış. Üçüncü katta mahsur kalan üç kişiyi arkadaşlar merdivenli araçla kurtarmışlar. Maalesef çok küçük sabiler 1 yaş ile 11 yaş arasında 8 çocuk ve bir de 1991 doğumlu Amina isminde anne vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir acı. Tarifi gerçekten mümkün değil."

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA

Savcıların ve ilgili ekiplerin evde yaptığı incelemelerin ardından anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10 ) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim'in (11) naaşları cenaze araçlarına taşındı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dumandan etkilenen çocuklardan 6'sının babası Hüseyin Aljasem (36), tedavisinin ardından taburcu edildi. Aljasem ve ölen diğer 2 çocuğun babaları ile yakınları, Adli Tıp Kurumu önüne geldi. Binanın en üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi. Olay yerinde 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi incelemesi ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'YE 5 YIL ÖNCE SIĞINMIŞLAR

Hüseyin Aljasem ve ailesinin Suriye'nin Halep kentinin güneyinde savaşta tahrip edilen köylerinden 2017 yılında ayrılıp Türkiye'ye sığındığı, yanan eve ise Bursa'daki başka bir adresten yaklaşık 1,5 ay önce taşındıkları belirtildi. Ayrıca, ölen çocukların babalarının İstanbul'da yakınlarının cenaze törenine katıldıkları, yangın başladığında yolda oldukları ifade edildi. Ailenin yanındaki diğer 2 çocuğun, babaları cenazeye katılmak üzere şehir dışına çıktığı için bu eve bırakıldığı kaydedildi.

Bina ile çevresinde belediye ekipleri temizlik çalışmasını sürdürüyor. İtfaiye ekipleri de incelemelerine devam ediyor.