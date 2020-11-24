Bursa'da bir evde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine söz konusu adrese itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan Oğuzhan B. (33), Şebnem A. (27) ve Nur Hatun A. (23) hafif yaralandı. Hasar meydana gelen evde 2 tüfek ve fişekler bulundu.

Oğuzhan B, Şebnem A. ve Nur Hatun A, tedavilerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler patlamanın nedenini araştırıyor.