Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü

24.11.2020 09:49

Bursa'da bir evde yaşanan şiddetli patlama polis ekiplerini alarma geçirdi.

Bursa'da bir evde yaşanan şiddetli patlama polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay sonrası ev savaş alanına dönerken, evde barut kokusuna rastlandı. Evin içinde 3 av tüfeği, 1 havalı tabanca fişekler, çeşitli makine ve teçhizata konuldu. 3 kişinin hafif yaralandığı olayda ev sahibi gözaltına alındı.

Olay dün gece 23: 00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Ceren Sokak'taki bir sitede meydana geldi.

Bir apartmanın zemin katında patlama meydana geldi. Apartman sakinleri büyük korku yaşadı. 15 gün önce apartmana taşınan ve ahşap oyma işleriyle uğraşan Oğuzhan B. (33) yanındaki Nur Hatun A. (23) Şebnem A. (27) hafif şekilde yaralandı.

Patlama sonrası ev savaş alanına dönerken, eşyalar da kullanılmaz hale geldi. İhbar sonrası doğalgaz, itfaiye ve sağlık ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Oğuzhan D., patlamanın neden kaynaklandığını bilmediğini, göğsüne sert bir cismin isabet ettiğini söyledi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde evde barut kokusuna rastladı. Evin içinde bulunan 3 adet av tüfeği, 1 adet havalı tabanca ve fişekler şüphe uyandırdı.

Gözaltına alınan Oğuzhan B. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

(İHA)

Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü

Patlama, Polis, Savaş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir evde patlama...Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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