Bursa'da bir evde tüp patladı: 2 yaralı - Son Dakika

Patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Yeşilcami Mahallesi Burç Sokak'taki tek katlı evde yemek pişirildiği sırada tüp patlaması oldu. Olayda, evde bulunan Sabri Sabancı (53) ve Erçin Durmuş (43) yaralandı.

Bursa 'nın İznik ilçesinde, bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

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