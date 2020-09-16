Bursa'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evdeki çöpler temizlendi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evdeki çöpler temizlendi. Pınarbaşı Mahallesi Kaleboyu Caddesi'nde İlhan U'ya ait evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ve polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, ev sahibiyle irtibata geçerek, evin temizlenmesi için harekete geçti. Osmangazi Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri yaklaşık 8 kamyon çöp çıkardıkları evde temizlik de yaptı. Çalışma sırasında bulunan eski ruhsatsız tüfek, polis ekiplerine teslim edildi.

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:05 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bursa'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

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