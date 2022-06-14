Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle mazgalların olduğu yerde duran şüpheliler, etrafı kontrol ettikten sonra demirleri sökerek bagaja yükledi. Şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bir garip mazgal hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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