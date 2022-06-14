Bir garip mazgal hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Bir garip mazgal hırsızlığı kamerada

14.06.2022 09:08

Bursa'da hırsızlar otomobille gelip şehrin su giderlerinin bulunduğu demir mazgalları çalıp kayıplara karıştı.

Bursa'da hırsızlar otomobille gelip şehrin su giderlerinin bulunduğu demir mazgalları çalıp kayıplara karıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle mazgalların olduğu yerde duran şüpheliler, etrafı kontrol ettikten sonra demirleri sökerek bagaja yükledi. Şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(Ahmet Berke Erdal - Ali Kamur - İHA)

Bir garip mazgal hırsızlığı kamerada
Bir garip mazgal hırsızlığı kamerada
Bir garip mazgal hırsızlığı kamerada
Bir garip mazgal hırsızlığı kamerada
Bir garip mazgal hırsızlığı kamerada

YORUMLAR
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Gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama! Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir garip mazgal hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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