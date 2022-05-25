Bursa'da bir garip olay! Uyuşturucu almak isterken dolandırıldı, soluğu savcılıkta aldı! - Son Dakika
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Bursa'da bir garip olay! Uyuşturucu almak isterken dolandırıldı, soluğu savcılıkta aldı!

25.05.2022 20:50

Bursa'da yaşanan olayda sosyal medya üzerinden mesajlaştığı kişiden 200 TL karşılığında uyuşturucu satın alan kişi, aldığı maddenin limon tozu olduğunu anladığında Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Şikayette bulunan kişiye uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, satıcı için de arama kararı çıkarıldı.

Gemlik ilçesinde 2 Mayıs tarihinde H.Ç., sosyal medya üzerinden mesajlaştığı Ç.K.Y.'den (22) metamfetamin almak üzere anlaşıp randevulaştı.

LİMON TOZU ÇIKINCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dr. Ziya Kaya Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde buluştuğu Ç.K.Y.'den 200 TL karşılığında uyuşturucu satın alan H.Ç., kullandığı maddenin limon tuzu çıkmasıyla Gemlik Adliyesi'ne gidip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aldığı uyuşturucu limon tozu çıkınca savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu

1 BUÇUK YILDIR KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Şikayet dilekçesinde 1,5 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf eden H.Ç., son 3 aydır ise kullanmadığını iddia etti. Anlaştığı torbacı Ç.K.Y.'den metamfetamin aldığını, karşılığında da 200 TL'yi elden verdiğini belirten H.Ç., maddeyi kullandığında ise limon tuzu olduğunu anladığını söyleyip şikayetçi oldu. H.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, Ç.K.Y. için de arama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aldığı uyuşturucu limon tozu çıkınca savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcılığı, Türk Lirası, Uyuşturucu, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir garip olay! Uyuşturucu almak isterken dolandırıldı, soluğu savcılıkta aldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bir garip olay! Uyuşturucu almak isterken dolandırıldı, soluğu savcılıkta aldı! - Son Dakika
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