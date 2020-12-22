Bursa'da bir genç, arkadaşının evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bursa'da iki gündür haber alınamayan genç, bir arkadaşının evinde ölü bulundu.

Muhammed Ali Aydın'a (18) ulaşamayan 3 arkadaşı, yaptıkları araştırmada onun başka bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendi.

Bunun üzerine söz konusu 3 kişi, Aydın'ın arkadaşının Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki evine geldi.

İçeri girdiklerinde Aydın'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşları, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi.

Ekiplerin incelemesinde, bacağından silahla vurulan gencin öldüğü tespit edildi.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.