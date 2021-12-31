Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanık 10 yıl hapisle yargılanacak - Son Dakika

Bursa'da bir genci silahla yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl Abdullah Y'nin (19) darbedilerek satırla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Abdullah Y'nin, arkadaşı olan Eren K'nin, sanık Gökhan B'nin (34) yeğeni Ali Kıvanç B. tarafından silahla yaralanması üzerine iki taraf arasında devam eden bir husumet bulunduğu belirtildi.

Yeşilova Caddesi Hürriyet Meydanı'ndaki iş yerinde sanık Gökhan B'nin, Abdullah Y'nin kolundan çekiştirmeye çalışınca aralarında tartışma çıktığı, bu sırada sanığın Abdullah Y'ye, "Sıra sende, sen neredeydin? Seni öldürmeye götüreceğim. Bu mahallenin ağası paşası biziz. Kıvanç'ın kim olduğunu kanlı şekilde göstereceğim." ifadesini kullandığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanık Gökhan B'nin küfrederek tehdit ve hakarette bulunduğu Abdullah Y'ye eline geçirdiği sandalye ile vurduğu ve sonrasında yanında getirdiği bıçakla onu yaraladığı belirtildi.

Gökhan B'nin ifadesinde, daha önce yeğeni ile olan husumet dolayısıyla Eren K. ile konuşmak istediğini, kendisine hakaret edilince söz konusu eylemleri sinirle gerçekleştirdiğini, alkollü olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyleyip suçunu itiraf ettiğine de iddianamede yer verildi.

"Tehdit", "hakaret" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 10 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Gökhan B'nin yargılanmasına şubat ayında başlanacak.

Olayın geçmişi

Geçen yıl 5 Ağustos'ta, aralarında daha önceden husumet bulunan Abdullah Y'yi darbedip daha sonra satırla yaralayan Gökhan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin bazı basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından yeniden gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış ve daha sonra tekrar salıverilmişti.

Gökhan B, adliye çıkışında bir gazetecinin olayın nedenini sorması üzerine, "Bu daha fragman, siz galaya gelin" cevabını vermişti.