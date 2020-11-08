Bursa'da bir grup esnaf Fransız ürünlerini boykot etti - Son Dakika

Bursa'da bir grup esnaf Fransız ürünlerini boykot etti

08.11.2020 14:45
Bursa'da bir grup esnaf Fransız ürünlerini boykot etti, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup esnaf, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet ve Hazreti Muhammed'i hedef alan açıklamalarının ardından Fransız mallarını boykot etme kararı aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup esnaf, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet ve Hazreti Muhammed'i hedef alan açıklamalarının ardından Fransız mallarını boykot etme kararı aldı.

İşletmelerinin girişine, "Bu işletmede Fransız ürünleri satılmamaktadır", "Fransız ürünleri alma, Efendi'mizi üzme" yazıları asan esnaf, vatandaşlara Fransız ürünleri tercih etmemeleri çağrısında bulundu.

Market işletmecisi Mehmet Ali Alemdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan hakaretlere tepki göstermek amacıyla bu kararı aldıklarını belirterek böyle bir uygulamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alemdar, "Bizim manevi değerlerimizle alay edildi. En azından bir tepki ortaya koymak durumundaydık. İnşallah böyle uygulamalar artar, kendi değerlerimizi savunabiliriz." dedi.

Esnaf Kamil Kaya da Fransız mallarını satmama kararı aldıklarını belirterek "Bütün esnaf arkadaşları da bu boykota davet ediyoruz." diye konuştu.

İşletmeci Yusuf Kahraman ise vatandaşları Fransız ürünlerini boykot etmesi gerektiğinin altını çizerek "Yapılan hakaretleri kınıyoruz. Hiçbir firmamızın Fransız malını almasını istemiyoruz. Biz de böyle karar aldık. Umarım herkes böyle karar alarak uygulamaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Macron, İnegöl, Bursa, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir grup esnaf Fransız ürünlerini boykot etti - Son Dakika


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