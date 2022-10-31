Bursa'da bir grup genç metro raylarına atladı, vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika
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Bursa'da bir grup genç metro raylarına atladı, vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı

31.10.2022 12:40

Bursa'da izleyenlerin anlam veremediği anlar yaşandı. Bir grup genç, metro istasyonunda raylara inip beklemeye başladı. Daha sonra ise istasyondaki vatandaşları raylara davet ettiler. Vatandaşların güvenliğe haber vermesi üzerine tren yavaşlatıldı. Gençler de raylardan çıkarılarak metrodan dışarı çıkarıldı. Olayın nedeni hala ortaya çıkmadı.

29 Ekim akşamı Bursaray'ın Nilüfer ilçesindeki Odunluk İstasyonu'nda raylara inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuların da aşağı inmesini istedi. Bu çağrıya olumsuz cevap veren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

YAVAŞLAMA TALİMATI VERİLDİ

Diğer yolcuların ihbarı üzerine, güvenlik görevlileri tarafından Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verildi. Raylardaki grup, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.

Bursa'da anlam verilemeyen anlar! Bir grup genç metro raylarına atladı, vatandaşlar bakakaldı
Bursa'da anlam verilemeyen anlar! Bir grup genç metro raylarına atladı, vatandaşlar bakakaldı
Bursa'da anlam verilemeyen anlar! Bir grup genç metro raylarına atladı, vatandaşlar bakakaldı
Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da bir grup genç metro raylarına atladı, vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da bir grup genç metro raylarına atladı, vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika
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