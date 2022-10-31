Bursa'da bir grup genç metro raylarına atladı, vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı

29 Ekim akşamı Bursaray'ın Nilüfer ilçesindeki Odunluk İstasyonu'nda raylara inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuların da aşağı inmesini istedi. Bu çağrıya olumsuz cevap veren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

YAVAŞLAMA TALİMATI VERİLDİ

Diğer yolcuların ihbarı üzerine, güvenlik görevlileri tarafından Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verildi. Raylardaki grup, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.