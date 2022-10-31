29 Ekim akşamı Bursaray'ın Nilüfer ilçesindeki Odunluk İstasyonu'nda raylara inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuların da aşağı inmesini istedi. Bu çağrıya olumsuz cevap veren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Diğer yolcuların ihbarı üzerine, güvenlik görevlileri tarafından Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verildi. Raylardaki grup, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da bir grup genç metro raylarına atladı, vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika