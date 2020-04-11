Bursa'da bir günde 310 kişiye 987 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Bursa'da bir günde 310 kişiye 987 bin lira ceza kesildi

Bursa genelinde 6 bin 300 polis sokağa çıkma yasağına karşı görev başına geçti

BURSA - İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele kapsamında 31 şehirde aldığı sokağa çıkma yasağı kararına uymayan Bursalı 310 kişiye 987 bin 660 lira para cezası kesildi.

Bakanlığın kararının dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesiyle Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri de alarma geçti. Ekipler gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağının ihlal edilmemesi için görev yaptı. Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte asayiş, trafik ve çevik kuvvet ekipleri başta olmak üzere 6 bin 300 kişilik polis ekibi şehrin tüm noktalarında sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza kesti.

Ana arterlerin yanısıra ana caddeleri de trafiğe kontrollü olarak kapatan ekipler, izni bulunan kamu görevlileri, fırıncılar, eczacılar, sağlık çalışanları ve bunun gibi kişilere müsade etti. Ancak basit sebeplerden dolayı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 310 Bursalıya Hıfzısıhha Kanunu'na Muhalefetten 3 bin 186'şar lira idari para cezası kesildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün titiz takibinin yasağın süresi bitinceye kadar devam edeceği, şehrin tüm noktalarının da Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenliği Bilgi Sistem Merkezi'nde kameralarla takip edildiği öğrenildi.