Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bir Günde İki Kişi Çatıdan Düşerek Öldü

Bursa'da Bir Günde İki Kişi Çatıdan Düşerek Öldü

1 saat önce

Bursa'da bir günde iki kişi çatıdan düşerek öldü Çatı tadilatı yaparken dengesini kaybedip düşen usta öldüBURSA - Bursa'da bir günde iki kişi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'da bir günde iki kişi çatıdan düşerek öldü
Çatı tadilatı yaparken dengesini kaybedip düşen usta öldü

BURSA - Bursa'da bir günde iki kişi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
İlk olay sabah saatlerinde Osmangazi'ye bağlı Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali Y. (40), bir inşaatın çatısından düşerek hayatını kaybetti. İkinci olaysa Nilüfer Hasanağa'da meydana geldi. Ev sahibinin dubleks evinin çatısını tamir için getirdiği usta çatıda çalıştığı esnada dengesini kaybederek 5 katlı binanın çatısından düşerek öldü. Çatı ustası Yaşar Y'nin sabah saatlerinde aldığı işi yapmak için söz konusu siteye gittiği öğrenildi. Ustanın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardım için 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde Yaşar Y'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:15 Kaynak: İHA

Panayır mahallesi, Sabah, Bursa, 3. Sayfa
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