Bursa'da Bir Günde İki Kişi Çatıdan Düşerek Öldü

Bursa'da bir günde iki kişi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'da bir günde iki kişi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.



İlk olay sabah saatlerinde Osmangazi'ye bağlı Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali Y. (40), bir inşaatın çatısından düşerek hayatını kaybetti. İkinci olaysa Nilüfer Hasanağa'da meydana geldi. Ev sahibinin dubleks evinin çatısını tamir için getirdiği usta çatıda çalıştığı esnada dengesini kaybederek 5 katlı binanın çatısından düşerek öldü. Çatı ustası Yaşar Y'nin (44) sabah saatlerinde aldığı işi yapmak için söz konusu siteye gittiği öğrenildi. Ustanın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardım için 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde Yaşar Y'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. - BURSA

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