Bursa'da bir güzel haber daha geldi - Son Dakika

Bursa'da bir güzel haber daha geldi
6 saat önce
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten güzel haberler gelmeye başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten güzel haberler gelmeye başladı. Bursa'da 69 yaşındaki bir hasta bugün alkışlarla taburcu oldu.
İnegöl Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen 69 yaşındaki bir hastanın virüsü yenmesinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Duygusal anların yaşandığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:01 Kaynak: İHA
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