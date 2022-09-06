Sabaha karşı girdiği sitede önce kapıyı zorladı, sonra bisiklet çalarak kaçtı - Son Dakika
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Sabaha karşı girdiği sitede önce kapıyı zorladı, sonra bisiklet çalarak kaçtı

06.09.2022 01:03
Sabaha karşı girdiği sitede önce kapıyı zorladı, sonra bisiklet çalarak kaçtı

Bursa'da bir hırsız, girdiği sitede önce bina kapılarını zorladı, ardından bahçedeki bisikleti çalarak gözden kayboldu.

Bursa'da bir hırsız, girdiği sitede önce bina kapılarını zorladı, ardından bahçedeki bisikleti çalarak gözden kayboldu. O anlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı 6.30 sıralarında girdiği sitede önce bina kapılarını kontrol eden hırsız, kapıları açamayınca site bahçesinde bulunan bisikleti çalarak hızlıca kaçtı. Sabah, bisikletinin yerinde olmadığını fark eden site sakini, güvenlik kameralarını incelediğinde bisikletinin çalındığını gördü. Vatandaş, yaşadığı şok sonrası şahsın yakalanması için polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sabaha karşı girdiği sitede önce kapıyı zorladı, sonra bisiklet çalarak kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabaha karşı girdiği sitede önce kapıyı zorladı, sonra bisiklet çalarak kaçtı - Son Dakika
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