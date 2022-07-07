Son dakika haberi... Hurdalıkta çıkan kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Hurdalıkta çıkan kavgada yaralanan kişi öldü

07.07.2022 19:36

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hurdalıktaki kavgada yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hurdalıktaki kavgada yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Hamidiye Mahallesi'nde, boş arazide bulunan hurdalıktaki barakada bir kişinin yaralandığı ve ölmek üzere olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, darbedildiği iddia edilen Mustafa Yakut'un (59) öldüğünü belirledi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi güvenlik altına aldı, olay anında hurdalıkta bulunan ve aralarında polise kavgayı ihbar eden kişinin de yer aldığı 5 şüpheliyi yakaladı.

İncelemede, Mustafa Yakut'un darbedildiği ve kafasına sert bir cisimle vurulmuş olabileceği belirlendi.

Yakut'un cenazesi, savcı ve polisin incelenmesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hurdalıkta çıkan kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Hurdalıkta çıkan kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika
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