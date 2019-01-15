Bursa'da Bir İlçede Eğitime Ara Verildi
58 dakika önce
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Bursa
'nın Büyükorhan
ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın Büyükorhan merkez ve mahallelerinde okulların tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:55 Kaynak: AA
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