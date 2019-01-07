Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bir İlçede Okullar Tatil Edildi

Bursa'da Bir İlçede Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da eğitime bir gün ara verildi.

Bursa'da Bir İlçede Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da eğitime bir gün ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 08.01.2019 Salı günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Kar, Büyükorhan, Bursa, Güncel
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