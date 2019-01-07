Bursa'da Bir İlçede Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da eğitime bir gün ara verildi.
Bursa
'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan
'da eğitime bir gün ara verildi.
Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar
yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 08.01.2019 Salı günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
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