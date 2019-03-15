Bursa'da Bir İlk; Sıfır Atık Çevre Ofisi Hizmete Girdi

Ofisin açılışı bugün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnşallah bu konuda ben samimi bir dille Türkiye'nin en iyisi olacağımızı iddia ediyorum" dedi.

Birçok alanda ilklere imza atan İnegöl Belediyesi, Bursa'da bir ilki daha hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık projesi kapsamında Bursa'da ilk Sıfır Atık Ofisi, İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirildi. İnegöl Belediyesi'nin Mesudiye Mahallesinde bulunan şantiyesinde kurulan Sıfır Atık Ofisi ile şehrimizde bulunan okullar, hastaneler, diğer kamu kuruluşları ve vatandaşlarla hem sıfır atık konusunda hem de diğer çevre projelerinde koordinasyon sağlanarak, etkinlik ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi işlemi sağlanacak.

BURSA'DA İLK

Sıfır Atık Ofisi, bugün 11.00'da düzenlenen mini törenle gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın katıldığı açılışta, İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yalçın Bayraktar kısa bir bilgilendirme yaptı. Bayraktar; "Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan'ın 2018 yılında başlattığı Sıfır Atık projesiyle ilgili Bursa'da bir ilki gerçekleştirmenin sevincini, onurunu yaşıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak bu projeyle alakalı Sıfır Atık Ofisi hazırladık. Ve sevgili Başkanımızın katılımıyla da inşallah bugün itibariyle açılışını yapıyoruz. Sıfır Atık Ofisinin çalışmaları ve faydaları hakkında bilgi vermek gerekirse; burada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı güzel bir uygulamanın sadece o kısmıyla alakalı bu ofisimiz hizmet verecek. Okullarda yapılan çalışmanın değerlendirilmesi, toplanan atıkların ölçülüp tartılarak lisanslı firmalarımız tarafından toplanıp bu verilerin öncelikle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, oradan da Çevre Bakanlığımıza gitmesini sağlayacak takip ve organizasyon yönetilecek. Güzel bir açılışla Bursa'da bir ilki gerçekleştiriyoruz" dedi.

ÇEVRE KONUSU EN ÖNEMLİ BAŞLIĞIMIZ

Belediye Başkanı Alper Taban da açılış öncesi yaptığı açıklamada çevre başlığının kendileri için en önemli başlıklardan bir tanesi olduğuna vurgu yaparak; "Sizler de buna şahitsiniz ki biz göreve geldiğimiz günden bu güne bu konu üzerinde çok yoğunlaşarak, çok da iddialı ve ses getirecek çalışmalara imza attık. Bunu buradaki çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Öncelikli olarak çevre başlığı altında kirlenmenin sebeplerini araştırmaktan başlayarak, beraberinde geçmişte daha nasıl temizleri konusunu tartışırken bu kurguyu tersine çevirerek kirletmeme üzerine önce bir başlık açarak bu farkındalığı tüm şehirde yaygınlaştırmak adına çalışmalar yaptık. Bir sosyal deney niteliğinde bir çöp yığınını kontrollü bir şekilde şehrin en merkezi yerine döktük. Hatta bu sosyal deney ulusal kanallara haber olacak nitelikte ses getirdi. Burada amacımız şuydu; kirlenmesi durumunda şehrin bu şekilde olacağının aşikar olduğunu göstermekti. Aslında burada bir farkındalık oluşturduk. Yine niçin kirlettiğimizin farkına vardırmak için bir dizi çalışmalar yaptık. Yine Atatürk Bulvarında bir billboardun üzerine 'Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı' yazarak toplanan çöpleri asılan filede sergiledik. Beraberinde öğrencilerimiz ve yetişkinlerle sahaya inerek yine bizzat bizler yerlere atılan basit çöpleri toplayarak bizi izleyen herkese bu bilinci vermeye çalıştık. Bunlar önemli çalışmalar. Bir söz vardır; aslan yattığı yerden belli olur. Dinimizin de bize yüklediği bazı görevler var. Temizlik imandandır. Buradan hareketle biz tüm hemşerilerimize şunu anlatmaya çalıştık; Müslüman kirletmez. Dolayısıyla bizler yaptığımız çalışmalarda sıfır atık ve hayal ofisimizi oluşturduk. Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezimizde engellilerimiz ve sağlıklı bireyleri bir araya getirerek hem birbirleriyle kaynaşmalarını hem de sıfır atık atölyelerinde yeni yeni katma değerli ürünler elde etmelerini sağladık. Galoş yaptılar, farklı çalışmalar yaptılar. Ve orada atığın bir değere dönüştüğünün farkına vardılar" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLACAĞIZ

Sıfır Atık konusunda Türkiye'nin en iyisi olacaklarını kaydeden Taban, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesi hızla yayılmaya başladı. Bizler de bugün burada bir Sıfır Atık Ofisini Bursa'da bir ilk olarak açıyoruz. İnşallah bu konuda ben samimi bir dille Türkiye'nin en iyisi olacağımızı iddia ediyorum. Yaptığımız çalışmalar göstermelik olsun değil, gerçekten neden ve niçinleriyle, sebepleriyle bunun neden bu şekliyle ortaya çıktığını tespit edip sonrasında da üzerindeki uygulama adımlarını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Burada bizim kendi çalışma arkadaşlarımız, çevre mühendislerimiz var, ekiplerimiz var, irtibatlı olduğumuz danışman firmalarımızdan da destek alarak vatandaşlarımıza daha doğru bilgiler sunarak sadece üzerinde yazı ve resimlerin olduğu broşürler dağıtarak değil çok daha farklı çalışmalarla inşallah biz çevre hususunda çok daha güzel yerlere geleceğiz" diye konuştu.

ÇEVRE EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ KURULACAK

Açıklamasında bir müjdeyi de paylayan Başkan Taban, şöyle devam etti: "Bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Seçim beyannamemizde de var. İnşallah biz bir Çevre Eğitim ve Uygulama Merkezi kuracağız. Bunu ben önemsiyorum. İnsanı merkeze koyduk. İnsanın ilk öncelikli ihtiyacı eğitim. Bunu küçük yaşlarda verebildiğimiz takdirde ben inanıyorum ki bugün başlayan süreç gelecekte meyvelerini vermeye başlayacak. Onun için inşallah bugün açtığımız Sıfır Atık Ofisiyle, yine burada öğrenci kardeşlerimizle yapacağımız ya da daha sonra yapacağımız Çevre Eğitim ve Uygulama Merkezimizle biz bu şehirde daha bilinçli, daha farkında ve kirletmeyen vatandaşlarımızla örnek gösterilen bir İnegöl şehrinin hayalini kurduk."

Konuşmaların ardından Sıfır Atık Ofisi kurdele kesimi ile açıldı. Ardından ofis içerisindeki bilgilendirme ve çalışmalar incelendi.