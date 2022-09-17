Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

17.09.2022 21:34

Bursa'da bir infaz koruma memurunun şehit olduğu 20 Nisan'daki cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK üyesi 3 terörist İzmir Dikili'de yakalandı.

Bursa'da bir infaz koruma memurunun şehit olduğu 20 Nisan'daki cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK üyesi 3 terörist İzmir Dikili'de yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Nisan'da cezaevi aracına bombalı saldırı gerçekleştiren 2'si kadın, 3 teröristin İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de sürdürülen çalışmalar sonucu bugün akşam saatlerinde Dikili'de yakalandıkları bildirildi.

Cezaevi aracına yönelik saldırıda Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit şehit olmuştu.

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Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı Son dakika haber: BURSA'DA CEZAEVİ SERVİS ARACINA YAPILAN BOMBALI SALDIRININ FAİLLERİ YAKALANDI Son dakika haber: BURSA'DA CEZAEVİ SERVİS ARACINA YAPILAN BOMBALI SALDIRININ FAİLLERİ YAKALANDI
Kaynak: AA

Bursa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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