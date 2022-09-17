Bursa'da bir infaz koruma memurunun şehit olduğu 20 Nisan'daki cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK üyesi 3 terörist İzmir Dikili'de yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Nisan'da cezaevi aracına bombalı saldırı gerçekleştiren 2'si kadın, 3 teröristin İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de sürdürülen çalışmalar sonucu bugün akşam saatlerinde Dikili'de yakalandıkları bildirildi.
Cezaevi aracına yönelik saldırıda Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit şehit olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı - Son Dakika