Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Nisan'da cezaevi aracına bombalı saldırı gerçekleştiren 2'si kadın, 3 teröristin İstanbul , İzmir, Bursa ve Balıkesir 'de sürdürülen çalışmalar sonucu bugün akşam saatlerinde Dikili'de yakalandıkları bildirildi.

Bursa 'da bir infaz koruma memurunun şehit olduğu 20 Nisan'daki cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK üyesi 3 terörist İzmir Dikili 'de yakalandı.

Kaynak: AA

Bursa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı - Son Dakika

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