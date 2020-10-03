Bursa'da bir iş adamı karavanıyla gezerek, çocuklara oyuncak dağıtıyor - Son Dakika

Bursa'da, iş adamı Muhsin Şaşmaz, oyuncak dolu karavanıyla gezdiği mahallelerde dağıttığı hediyelerle çocukları sevindiriyor.

"Oyuncaksız Çocuk Kalmasın" sloganıyla yola çıkan Şaşmaz, alacak imkanı olmayan çocuklara oyuncak dağıtıyor.

Şaşmaz, yaptığı açıklamada, çocukken hiç oyuncağı olmadığını, bu yüzden imkanı olduğunda çocuklara oyuncak dağıtma hayali kurduğunu anlattı.

Bu hayalin artık gerçek olduğunu belirten Şaşmaz, "Hayalimi 'Oyuncaklar Muhsin abiden' adını verdiğim projeyle gerçeğe dönüştürdüm. Hafta sonları kamyonetin arkasına bağladığım karavan ile çocuklara gidiyorum." dedi.

Bursa'nın tüm mahallelerindeki çocuklara ve hastanelerde yatan çocuklara ulaşmak istediğini dile getiren Şaşmaz, şunları kaydetti:

"Köyde biz oyuncak diye karpuz kabuğuna ip bağlayıp gezerdik. Hep birinin gelip bize oyuncak dağıtmasını hayal ederdim. Tabii birisi gelip bize oyuncak dağıtmadı. Ben de kendime eğer bir gün imkanım olursa çocuklara oyuncak dağıtacağıma dair söz verdim. Çünkü çocukların oyuncağının olmaması duygusunu ben çok iyi biliyorum."