Bursa'da bir iş yeri kurşunlandı - Son Dakika

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, dükkan sahipleriyle tartışan baba ile iki oğlu, iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtı.

İddiaya göre, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'ndeki bir elektrikçi dükkanına giden K.S. ve İ.S. alışveriş sırasında bir ürünün fiyatı konusunda dükkan sahipleri A.A. ve A.A. ile tartıştı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olayı öğrenen baba İ.S, oğulları K.S. ve İ.S'yi yanına alarak söz konusu iş yerine giderek dükkan sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.S. belindeki tabancayı çıkarıp iş yerinin camlarına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, iş yerinin camlarına 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

İşletme sahipleri ve görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.