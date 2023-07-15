Bursa'da Bir Kadın, Eski Sevgilisi Tarafından Öldürüldü

BURSA'da, İzzet Akdeniz (46), eğlence merkezinde çalışan bir süre birlikte yaşadığı Nurcan İnan'ı (41), mekandan çıktıktan sonra kızı Yağmur M.'nin (18) gözleri önünde tabancayla başından vurdu. Tutuklanan Akdeniz'in yargılandığı duruşmada konuşan Yağmur M., "Annemle evimizin önüne geldiğimizde İzzet ile tartıştık. Elinde silah vardı. Annemi korumak için önüne geçtim. Silahı bırakması için yalvardım. O anı hiç unutmayacağım" dedi.

Olay, ocak ayında Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence merkezinde solist olarak çalışan Nurcan İnan, ziyaretine gelen kızı Yağmur M. ile saat 01.30 sıralarında evine gitmek için mekandan ayrıldı. İnan, mekanın önünde kendisini bekleyen ve sevgilisi olduğu öne sürülen İzzet Akdeniz ile tartıştıktan sonra taksiyle Çatal Sokak'taki evine gitti. Araçtan inen İnan burada da otomobiliyle kendilerinden önce gelen Akdeniz ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Akdeniz, Nurcan İnan'ın başına ateş etti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Nurcan İnan'ın yerde yattığı, kızının da başında durduğu görüldü. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan ve "Nurcan, öldüreceğim seni" diyen şüpheli, sokağın başında park halindeki 16 AV 585 plakalı, beyaz otomobille kaçtı. Yağmur M., ağlayarak annesinin başında beklerken, silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İnan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.