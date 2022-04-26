Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler . - Son Dakika
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Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler .

26.04.2022 10:21
Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler .

Bursa'da ters yönden giden sürücü uyarılmasına sinirlenip, kendisini uyaran kadına 3 çocuğun yanında tekme tokat döverek yerde sürükledi.

Bursa'da ters yönden giden sürücü uyarılmasına sinirlenip, kendisini uyaran kadına 3 çocuğun yanında tekme tokat döverek yerde sürükledi. Kavga seslerini duyup olaya müdahale eden esnaf, hem kadını kurtardı hem de otomobil sürücüsünü darp etti. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hızlı bir şekilde ters yönden gelen otomobili gören kadın, otomobil sürücüsünü yavaş gitmesi konusunda uyardı. Kendisinin uyarılmasına sinirlenen sürücü, kız arkadaşıyla birlikte otomobilden inerek yanında 3 çocuğu olan kadınla tartışmaya başladı.

Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sürücü erkek şahıs ve kız arkadaşı 3 çocuğu yanında olan kadını tekme ve tokat döverek yerde sürüklediler. Çevredekiler olan biteni izlerken; esnaflardan biri kavga seslerini duyarak olay yerine gitti. Duyarlı esnaf, kadını kurtarıp, erkek otomobil sürücüsünü etkisiz hale getirdi. Bu anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kavga seslerine giden ve otomobil sürücüsünü kadına vurduğu için etkisiz hale getiren Vedat Tunç, " Kadın ve 3 çocuğu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bunlara az kala çarpıyordu. Kadın, otomobil sürücüsüne biraz daha dikkatli olur musun? diye ikazda bulundu. Sürücü de yanındaki kız arkadaşıyla arabadan inip tekme tokat kadına saldırdı. O esnada ben dükkandaydım. Kavga seslerini duyunca gittim olay yerine. Gittiğimde kadın yerdeydi. Otomobil sürücüsü erkek, kız arkadaşıyla birlikte kadının saçını tutmuşlar. Biri de kafasına tekme atıyor. İnsanlar da olan biteni izliyorlar, kimse müdahale etmiyor. Ben de kavgayı ayırmak için olaya müdahale ettim. Adam kadını darp etmeye devam edince ben de adamı tartakladım biraz. Sokak ortasında 3 küçük çocuğunun yanında bir kadın darp ediliyor ve kimse müdahale etmiyor, bu benim zoruma gitti" dedi. - BURSA

Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler .
Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler .
Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler .
Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler .
Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler .
Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler .
Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler .
Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler .

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Otomobil, Esnaf, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler . - Son Dakika


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