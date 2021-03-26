Bursa'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Bursa'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İddiaya göre, iki gün önce Uludağ Milli Parkı 2. Oteller Bölgesi'ndeki otelde konaklayan ve televizyon programıyla ünlenen A. Bahar C. ile Murat D. arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Murat D, A. Bahar C'yi telefonuyla vurarak yüzünden yaraladı.

İhbar üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A. Bahar C'nin yüzü için tedavi gördüğü merkezden taburcu edildiği öğrenildi.