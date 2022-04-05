Bursa'da bir kadını darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor - Son Dakika
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Bursa'da bir kadını darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor

05.04.2022 15:30
Bursa'da bir kadını darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını uyuşturucu kullanmaya alıştırarak darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını uyuşturucu kullanmaya alıştırarak darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Y.E.P. (32) tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mağdur E.U. (39), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Y.E.P, hakkındaki darp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve diğer suçlamaları reddetti.

E.U. ise sanığın kendisini uyuşturucuya alıştırdığını ve darbettiğini öne sürerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

E.U. geçen yıl kasım ayında, Y.E.P'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Gözaltına alınarak tutuklanan Y.E.P. hakkında "cebir veya tehdit hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek", "nitelikli cinsel saldırı" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından dava açılmıştı.

YORUMLAR
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Kan donduran iddialar! Uyuşturucuya alıştırdı, yakın arkadaşlarıyla birlikte olmaya zorladı, görüntülerle tehdit etti Kan donduran iddialar! Uyuşturucuya alıştırdı, yakın arkadaşlarıyla birlikte olmaya zorladı, görüntülerle tehdit etti

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Uyuşturucu, Mahkeme, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir kadını darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bir kadını darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor - Son Dakika
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