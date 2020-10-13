Bursa'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan çift tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir 'de olduğu tespit edilen şüphelilerle iletişim kuran jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç vermiş, şüpheliler jandarmaya teslim olmuştu.

Bursa 'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla Kütahya 'da gözaltına alınan çift tutuklandı.

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Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti

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