Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti - Son Dakika
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Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti

24.05.2022 21:59

Bursa'da bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

Bursa'da bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

Merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi'ndeki bir sitenin yan tarafında bulunan boş alanda, E.Ç. (44) ile D.K. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada E.Ç. yanındaki tabancayla önce kadına ateş etti, ardından kendini vurdu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisin soruşturması sürüyor.

Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti
Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti
Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti
Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti
Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti
Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti
Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti
Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti

YORUMLAR
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Bursa'da dehşet: Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti Bursa'da dehşet: Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti
Kaynak: AA

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