Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

11.03.2022 12:45
Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kadının bıçakla öldürüldüğü, annesinin de yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kadının bıçakla öldürüldüğü, annesinin de yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Vanimehmet Mahallesi'nde 2 gün önce Asya Pınar Üzümcü'nün (24) bıçakla öldürülmesi, annesi İfakat Evci'nin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan O.H. ve A.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, anne Evci'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kestel'de 9 Mart'ta Asya Pınar Üzümcü ve annesi İfakat Evci bıçaklanmıştı. Üzümcü olay yerinde hayatını kaybetmiş, annesi hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliler O.H. ve A.V, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri trafik kazasının ardından gözaltına alınmıştı.

Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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Münir Karaloğlu, Kestel, Bursa, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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