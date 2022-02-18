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Bursa'da bir kişi ağabeyi tarafından tabancayla yaralandı - Son Dakika

Bursa'da bir kişi ağabeyi tarafından tabancayla yaralandı

18.02.2022 13:37
Bursa'da bir kişi ağabeyi tarafından tabancayla yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Seçkin Ş. ile ağabeyi S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş, kardeşini tabancayla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Seçkin Ş'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli aranıyor.

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Altınova Mahallesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir kişi ağabeyi tarafından tabancayla yaralandı - Son Dakika


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