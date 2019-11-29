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Bursa'da bir kişi amcasının oğlunu silahla yaraladı
6 saat önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:48 Kaynak: AA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Hoca Hasan Mahallesi Altıparmak Caddesinde, Kadir Ç. ile amcasının oğlu Erol Ç, henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kadir Ç, yanındaki silahıyla Erol Ç'yi bacağından vurdu.
Vatandaşların bildirmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Erol Ç'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaçan Kadir Ç'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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