Son Dakika Haberleri: Bursa'da bir kişi amcasının oğlunu silahla yaraladı
Son Dakika Güncel Bursa'da bir kişi amcasının oğlunu silahla yaraladı - Son Dakika

Bursa'da bir kişi amcasının oğlunu silahla yaraladı

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Bursa'da bir kişi amcasının oğlunu silahla yaraladı, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Hoca Hasan Mahallesi Altıparmak Caddesinde, Kadir Ç. ile amcasının oğlu Erol Ç, henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kadir Ç, yanındaki silahıyla Erol Ç'yi bacağından vurdu.

Vatandaşların bildirmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Erol Ç'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaçan Kadir Ç'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi
Bir ayda dördüncü siyanür intiharı: CHP eski Gençlik Kolları Başkanı intihar etti Diyanet 'sahte peyhamber'in cenazesine neden imam göndermediğini açıkladı: Büyük günah işledi Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 09:46:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da bir kişi amcasının oğlunu silahla yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]