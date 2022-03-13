Bursa'da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Bursa'da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu

13.03.2022 09:37

Bursa'da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu Bursa'da bir kişi, boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Bursa'da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu

BURSA - Bursa'da bir kişi, boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'de bulunan bir arsadan geçen bir kişi karların arasından hareketsiz yatan birini gördü. Durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Ferdi Sevim olduğu tespit edildi. Sevim'in başından vurulmuş olduğu ve bacağının altında tabanca bulunduğu belirlendi. Sevim'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu
Bursa'da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu
Bursa'da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu

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Bursa'da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu Bursa'da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu Son dakika haberi | Kayan arazi aracı halk otobüsüne çarptı, yolcular ölümden döndü...Kaza anı kamerada Son dakika haberi | Kayan arazi aracı halk otobüsüne çarptı, yolcular ölümden döndü...Kaza anı kamerada Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yıldırım, Bursa, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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