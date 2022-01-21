Bursa'da bir kişi, kız kardeşini ve eşini bıçakladı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, kız kardeşini ve eşini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan K, Osmaniye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde kardeşi İrem K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan K, kardeşini omzundan bıçakla yaraladı.

Daha sonra Kemalpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'taki evine giden şüpheli burada da eşi Mine K'yi bacağından bıçakladı.

112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.