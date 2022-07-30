Bursa'da atı motosiklete bağlayarak götürdü - Son Dakika
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Bursa'da atı motosiklete bağlayarak götürdü

30.07.2022 09:34
Bursa'da atı motosiklete bağlayarak götürdü

Bursa'da bir kişi motosikletine iple bağladığı atı eziyet ederek götürdü.

Bursa'da bir kişi motosikletine iple bağladığı atı eziyet ederek götürdü.

Başka bir sürücü ise servis aracıyla onlarca kişinin canını hiçe sayarak ters şeritten süratli bir şekilde gitti.

Olay, Karacabey ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi motosikletine iple bağladığı atı koşturarak götürdü. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Öte yandan, diğer bir görüntüde ise servis aracı sürücüsü kendisinin ve serviste bulunanların canını hiçe sayarak ters şeritten süratli bir şekilde gitti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da atı motosiklete bağlayarak götürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da atı motosiklete bağlayarak götürdü - Son Dakika
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