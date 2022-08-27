Bursa'da motosiklette palet taşıyan adam kameralarda - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da motosiklette palet taşıyan adam kameralarda

27.08.2022 10:31
Bursa'da motosiklette palet taşıyan adam kameralarda

Bursa'da bir kişi motosiklette palet taşıdı.

Bursa'da bir kişi motosiklette palet taşıdı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, taşıyacağı palet için ilginç bir yöntem buldu. İlginç bir yöntemle palet taşıyan sürücüyü gören diğer trafikteki diğer sürücüler gözlerine inanamazken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Öte yandan, diğer bir görüntüde ise patenli genç sırtında taşıdığı çuval ağır gelince çareyi otobüsün arkasına tutunmakta buldu. Trafikteki diğer sürücülerin patenli genci uyarmasıyla tehlikeli yolculuk son buldu. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı Bursa'da kamyonetten dökülen şeftaliler için herkes seferber oldu Bursa'da kamyonetten dökülen şeftaliler için herkes seferber oldu
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da motosiklette palet taşıyan adam kameralarda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 10:31:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da motosiklette palet taşıyan adam kameralarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement