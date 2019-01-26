Bursa'da Bir Kişi Silahla Ağabeyini Yaraladı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki kardeşin tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki kardeşin tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Cami Sokağı'ndaki binada babası ve annesiyle yaşayan Tuncay Karlı (55) ile alt katta oturan ağabeyi Koray Karlı (61) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay Karlı, babası Mustafa Karlı'ya (94) ait silahı alarak ağabeyi Koray Karlı'ya ateş ederek bacaklarından yaraladı.



Çocuklarının kavga ettiğini gören anne Cemile Karlı (88), balkona çıkarak komşularından yardım istedi.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı Koray Karlı, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Karlı gözaltına alındı.



Koray Karlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

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