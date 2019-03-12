Bursa'da Bir Kişi Silahla Amcasının Oğlunu Vurdu: 1 Ölü
49 dakika önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, amcasının oğlu tarafından vurulan bir kişi öldü.
Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesinde, amcasının oğlu tarafından vurulan bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi Güçlü Sokak'ta Gökhan Çiftçi ile amcasının oğlu T.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ç. üzerindeki silahla amcasının oğlu Gökhan Çiftçi'ye ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Çiftçi, çevredekiler tarafından bir otomobille Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis
ekipleri, olayın ardından kaçan T.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:33 Kaynak: AA
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