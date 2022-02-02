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Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü - Son Dakika

Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

02.02.2022 21:59
Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinde M.U. (33) ile babası H.U. (65) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, babasını bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan H.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.U. ise evde gözaltına alındı.

Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü
Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

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Cumhuriyet Caddesi, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü - Son Dakika


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