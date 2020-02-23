Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü - Son Dakika

Bursa'da bir kişi, babasını baltayla öldürüp polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ören Sokağı'nda yaşayan E.Y. (37), evinin yakınındaki Yavuz Selim Polis Merkezine giderek babasını öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini bildirdi.

Üzerinde yaralar olan ve kavga etmiş olduğu anlaşılan şüphelinin evine giden polis ve sağlık ekipleri, baba Mehmet Y'yi (57) kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İlk incelemede Mehmet Y'nin başına ve sırt bölgesine aldığı balta darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba Mehmet Y'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.